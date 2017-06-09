Первый матч «СКА-Хабаровск» сыграет с «Зенитом»

На заседании Общего собрания РФПЛ был утверждён проект календаря Чемпионата России по футболу сезона-2017/18 . В первом туре, который состоится 16 июля, армейцы Хабаровска будут принимать питерский «Зенит».

Затем дальневосточники отправятся в Тулу на матч с «Арсеналом», а в третьем туре дома должны принимать ЦСКА. Как сообщает sportbox.ru, президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что у стадиона «СКА-Хабаровск» имеются проблемы с инфраструктурой, из-за которых клуб может быть вынужден играть на резервной арене.

– К новичкам лиги, помимо поздравлений, есть и вопросы. Особенно к «СКА-Хабаровску». Это больше связано с инфраструктурой. Принято решение – если клуб приведет в соответствующее состояние инфраструктуру, будет играть на своем домашнем стадионе. Пока комиссия лиги, посетив Хабаровск, сделала вывод о том, что стадион не соответствует критериям, которые предъявляются клубу РФПЛ по трем параметрам. Первое – освещение, которое необходимо основному вещателю для качественной ТВ-трансляции. Второе – система контроля доступа болельщиков, чему уделяется большое внимание. И третье – состояние поля. Проведенные тесты говорят о том, что поле не соответствует необходимым стандартам. Если к указанному сроку все недостатки будут устранены, СКА примет гостей на своем стадионе. Если нет, то на резервной арене. Клубы задавали вопрос гендиректору Олегу Флегонтову, и по предварительным данным, вариант резервной арены – «Арена Химки». Комиссию пошлем заранее, к началу июля. Она посмотрит на устранение недостатков.

Точное расписание чемпионата будет известно по результатам квалификации в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Ожидается, что турнир в Премьер-лиге завершится 13 мая 2018 года.