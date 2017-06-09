План основных мероприятий города Хабаровска на 10 и 11 июня 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 10 и 11 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

10 июня

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Гипертония под контролем». От входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Кировский район. Спортивное мероприятие «Навстречу ГТО!». Стадион «Нефтяник», ул. Орджоникидзе, 14. 10.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Центральный район. Праздничное мероприятие «День России». Жилмассив гимназия №5, Амурский бульвар, 34. 12.00. Информация по тел. 40-89-22. Левченко Ирина Александровна.

11 июня

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Открытие второго открытого городского турнира по компьютерному спорту. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 11.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Железнодорожный район. Уличная акция с раздачей праздничных листовок «С днем России!». Жилмассив, ул. Шмаковская. 12.00. Информация по тел. 32-10-60 Шамасова Жанна Александровна.

Центральный район. Соревнования по футболу среди дворовых команд. Спортивная площадка, пер. Батарейный, 4а. 15.00. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.