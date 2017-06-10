План основных мероприятий города Хабаровска с 12 по 18 июня 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 5 по 11 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

12 июня

Вахта Памяти отрядов Почетного караула. Мемориальный комплекс пл. Славы. 09.00-13.00.

Торжественное мероприятие ко Дню России, принятие присяги и награждение судебных приставов. Площадь «Город воинской славы». 11.00.

Праздничный концерт, посвященный Дню России, торжественная церемония вручения паспортов. Центр патриотического воспитания, ул. Тургенева, 65б. 12.00. Информация по тел. 79-07-42. Савчук Наталья Анатольевна.

Флешмоб «Россия едина!» и концерт творческих коллективов города. 17.00. Площадь «Город воинской славы».

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Лазерное шоу на городских прудах (верхний пруд). 22.30.

Индустриальный район. Турнир по уличному футболу. Спортивная площадка, ул. Малиновского, 40. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Индустриальный район. Фестиваль музыки и песни народов «Карагод», в рамках празднования Дня России. Краевой дворец культуры «Русь», ул. Герцена, 2. 13.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

13 июня

Центральный район. Объезд территории Центрального района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00. Информация по тел. 40-89-24. Волков Роман Евгеньевич.

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб «Об организации работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению, покосу травы». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 10.00. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Железнодорожный район. Баночный базар (мастер-классы по оформлению стеклянных изделий) для жителей микрорайона. Территория у центра «Восхождение», ул. Ленинградская, 71. 11.00. Информация по тел. 38-39-87. Мартынова Татьяна Сергеевна.

Железнодорожный район. Спортивный праздник «Вперед, ветераны!». Спартакиада среди ветеранов. Центр работы с населением, ул. Мирная, 16. 15.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

14 июня

Акция, посвященная Всемирному дню донора крови. Краевая станция переливания крови, ул. Волочаевская, 46. 09.00-12.00. Информация по тел. 40-90-66. Царева Екатерина Владимировна.

Городская спартакиада «Сильные, смелые, ловкие!» для детей с дневным пребыванием. Стадионы школы № 77 и гимназии № 3. 10.30. Информация по тел. 30-21-39. Коршунова Татьяна Александровна.

Городская конференция отцов. Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 15.00. Информация по тел.: 25-22-91, 8 984 175 33 89.

Краснофлотский район. Акция «Чистый берег» (о. Заячий), в рамках мероприятий, посвященных Году экологии (принимают участие 8 трудовых отрядов старшеклассников). 09.00. Информация по тел. 79-07-43. Гаврюшева Александра Владимировна.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Малый зал комитета по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Кировский район. Квест-игра «Спасатели окружающего мира», посвященная Году экологии (14-15 июня). Жилмассивы: «Казачья гора» и «38-я школа». 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Индустриальный район. Акция «Социальный автобус» для детей досугового клуба - «В будущее без вредных привычек». Библиотека семейного чтения №11, ул. Мате Залки, 50. 11.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Железнодорожный район. Игровая познавательная программа для детей «В гостях у светофора». Площадь района, ул. Карла Маркса, 111. 11.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.

Индустриальный район. Мероприятия по теме «Здоровый образ жизни» для детей досугового клуба «Дерево здоровья». Библиотека семейного чтения №8, ул. Рокоссовского, 40. 12.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Центральный район. Проведение заседания комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки населения. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-44. Прохода Наталья Степановна.

15 июня

Городской творческий конкурс «Летний экспресс» среди творческих коллективов образовательных организаций, лидеров профильных, трудовых, социально значимых отрядов, инициативных групп летних объединений совместно с педагогами, работающими в данных летних объединениях. Детско-юношеский центр «Восхождение», ул. Ленинградская, 71. 10.00. Информация по тел. 38-39-87.

Конкурс агитбригад трудовых отрядов старшеклассников «Виват, Россия!». Городской парк отдыха «Динамо», сценическая площадка. 15.00. Информация по тел. 46-70-61.

Кировский район. Заезд гражданско-патриотической смены «Наследники Великой Победы». Оздоровительный лагерь «Олимп», пос. Бычиха. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Центральный район. Объезд дворовых территорий по выполнению работ по благоустройству в рамках муниципальных грантов. Территория района. Информация по тел. 32-79-82. Корель Юлия Владиславовна.

Краснофлотский район. Встреча с руководителем общественной организации инвалидов «О взаимодействии комитета с общественной организацией инвалидов по вопросу создания доступной среды в районе». Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 10.00. Информация по тел. 79-07-42. Савчук Наталья Анатольевна.

Краснофлотский и Кировский районы. Совместный рейд «Мобильный офис» представителей районов и налоговой инспекции по проверке задолженности жителей города. Павильон №1, территория рынка «Депо-2». 15.00. Информация по тел.: 79-07-49 Шиляева Марина Николаевна и 41-95-56 Болтанова Елена Игоревна.

Железнодорожный район. Конкурсная программа «Остров сокровищ» (ул. Мирная, 16) и «Летний энкаунтер» (ул. Вяземская, 8). 11.00. Информация по тел.: 33-56-32 Чубанова Тамара Алексеевна и 98-04-53 Богаева Мария Владимировна.

Железнодорожный район. Игры в кругу друзей для детей жилмассива. Жилмассив, ул. Геодезическая. 15.00. Информация по тел.40-82-91. Матющенко Инга Алексеевна.

16 июня

Церемония вручения знаков ВФСК ГТО студентам промышленно-экономического техникума. Промышленно-экономический техникум, ул. Краснореченская, 145. 14.00. Информация по тел. 40-89-66. Шульга Вадим Александрович.

Городской творческий конкурс «Летний экспресс» среди творческих коллективов образовательных организаций, лидеров профильных, трудовых, социально значимых отрядов, инициативных групп летних объединений совместно с педагогами, работающими в данных летних объединениях. Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68 и центр развития творчества детей и молодежи, ул. Монтажная, 40. 10.00. Информация по тел.: 33-16-09 и 53-89-51.

Индустриальный район. Игровая программа «Праздник двора». Жилмассив, ул. Ворошилова, 27, 29 и 29а. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Кировский район. Торжественный прием, посвященный Дню медицинского работника. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 15.00. Информация по тел. 41-95-17. Строителева Регина Ринатовна.

Краснофлотский район. Объезд территории района по санитарному содержанию прилегающих территорий к предприятиям и организациям всех форм собственности. Информация по тел. 79-07-13. Грицкевич Александр Александрович.

Железнодорожный район. «Птичкин дом» (мастер-классы по строительству скворечников) для жителей микрорайона. Территория у центра «Восхождение», ул. Ленинградская, 71. 11.00. Информация по тел. 38-39-87. Мартынова Татьяна Сергеевна.

17 июня

Городской семейный праздник «7 чудес», в рамках реализации муниципального проекта «Конструктор семьи». Сценическая площадка («ракушка») в краевом парке имени Н.Н. Муравьева-Амурского. 11.00-13.00. Информация по тел.: 41-96-77, Рис Наталья Александровна; 73-98-54, Колтунова Галина Викторовна.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Сахарный диабет». От входа в городской парк отдыха «Динамо». 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Центральный район. Турнир по мини-футболу на призы председателя комитета среди подростков, посвященный 159-летию Хабаровска (17-18 июня). Стадион им. В.И. Ленина. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.

18 июня

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Индустриальный район. Турнир по уличному баскетболу. Жилмассив, ул. Фурманова, 8. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.