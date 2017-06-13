За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 6 (АППГ – 6), в жилом секторе – 5 (АППГ – 2), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 1 (АППГ – 4). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).
Природные пожары. По состоянию на 07.30 13.06.2017 г. по данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на территории Хабаровского края действует 7 природных пожаров на общей площади 11497 га.
В зоне контроля лесных пожаров зарегистрировано 7 природных пожаров на площади 11497 га:
- Нанайский МР (КПО-1) Анюйское лесничество, действует 1 пожар на площади 9837 га;
- Аяно-Майский (КПО-1) Аянское лесничество, действует 1 пожар на площади 68 га;
- Охотский (КПО-1) Охотское лесничество, действует 5 пожаров на площади 1592 га.
С начала пожароопасного периода 2017 г. зарегистрировано 211 природных пожаров на общей площади 23426 га (15901 га – лесная, 7525 га – нелесная). За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 193 природных пожара на площади 42080 га.
С учетом метеорологической обстановки и прогнозированием классов пожарной опасности возникновение природных пожаров маловероятно.
Сведения о дорожно-транспортных происшествиях. На территории края зарегистрировано 7 ДТП, пострадавших – 10, погибших - нет. На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза.
Гидрометеорологическая обстановка на территории края в норме.
Гидрологическая обстановка. На реке Амгунь наблюдаются подъемы уровней воды местами до 113 см/сутки, без угрозы выхода воды на пойму. На остальной территории края наблюдаются колебания уровней воды.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в норме.
Биолого-социальная обстановка. По информации Роспотребнадзора количество лиц, обратившихся в ЛПУ по поводу укусов клещей с нарастающим итогом с начала периода, зарегистрировано 3095 жителей края (АППГ – 3768). Зарегистрировано 3 заболевших клещевым боррелиозом (АППГ – 68), случаи заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрированы (АППГ – 5).
Проводятся превентивные мероприятия по недопущению случаев заболеваний клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом, в частности акарицидная обработка территорий, обработано 1917,74 га.
Радиационный фон в крае не превышен.
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