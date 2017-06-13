Более 1300 выпускников Хабаровского края напишут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Сегодня выпускники Хабаровского края приступили к сдаче единого государственного экзамена по биологии и иностранным языкам (письменная часть). Эти предметы одиннадцатиклассники пишут по выбору. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили в краевом министерстве образования и науки края, на биологию зарегистрировались 804 человека. Экзаменационные материалы состоят из двух частей, которые включают 28 заданий. На их выполнение выпускникам отводится 3,5 часа. Чтобы подтвердить свои знания по предмету, необходимо набрать не менее 36 баллов.

Иностранные языки в этом году будут сдавать 526 человек. Среди них 524 выпускника выбрали английский, по одному человеку – немецкий и французский языки. Сегодня старшеклассникам предстоит пройти письменную часть экзамена. Она состоит из четырех разделов и включает в себя 40 заданий. Это единственный предмет, в контрольно-измерительных материалах которого предлагаются тестовые задания с выбором единственного правильного ответа. Устную часть экзамена выпускники будут сдавать 15 и 16 июня. Проходными по иностранным языкам станут 22 балла.

Свои результаты ЕГЭ по биологии одиннадцатиклассники узнают 27 июня, по иностранным языкам – не позднее 30 июня.

На каждом пункте, где проходит экзамен, обеспечено 100-процентное видеонаблюдение в режиме онлайн. За ходом ЕГЭ следят общественные наблюдатели, аккредитованные региональными органами управления образованием, и федеральные инспекторы Рособрнадзора. Кроме того, с этого года используется новая технология печати и сканирования контрольных измерительных материалов в присутствии школьников.

Напомним, основной этап государственной аттестации для выпускников школ завершится 19 июня контрольными испытаниями по истории и химии. Кроме того, предусмотрен дополнительный период сдачи ЕГЭ. Написать экзамен в резервные дни могут те, кто получил неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русский язык или математика), пропустил его по уважительной причине или выбрал совпадающий по срокам предмет.