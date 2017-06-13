План основных мероприятий города Хабаровска на 14 июня 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 5 по 11 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

14 июня

Акция, посвященная Всемирному дню донора крови. Краевая станция переливания крови, ул. Волочаевская, 46. 09.00-12.00. Информация по тел. 40-90-66. Царева Екатерина Владимировна.

Городская спартакиада «Сильные, смелые, ловкие!» для детей с дневным пребыванием. Стадионы школы № 77 и гимназии № 3. 10.30. Информация по тел. 30-21-39. Коршунова Татьяна Александровна.

Городская конференция отцов. Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 15.00. Информация по тел.: 25-22-91, 8 984 175 33 89.

Краснофлотский район. Акция «Чистый берег» (о. Заячий), в рамках мероприятий, посвященных Году экологии (принимают участие 8 трудовых отрядов старшеклассников). 09.00. Информация по тел. 79-07-43. Гаврюшева Александра Владимировна.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Малый зал комитета по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Кировский район. Квест-игра «Спасатели окружающего мира», посвященная Году экологии (14-15 июня). Жилмассивы: «Казачья гора» и «38-я школа». 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Индустриальный район. Акция «Социальный автобус» для детей досугового клуба - «В будущее без вредных привычек». Библиотека семейного чтения №11, ул. Мате Залки, 50. 11.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Железнодорожный район. Игровая познавательная программа для детей «В гостях у светофора». Площадь района, ул. Карла Маркса, 111. 11.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.

Индустриальный район. Мероприятия по теме «Здоровый образ жизни» для детей досугового клуба «Дерево здоровья». Библиотека семейного чтения №8, ул. Рокоссовского, 40. 12.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Центральный район. Проведение заседания комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки населения. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-44. Прохода Наталья Степановна.