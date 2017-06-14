Информация городской диспетчерской службы на 14 июня 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 14 июня из-за порыва горячей воды нет в одном доме по адрес ул. Джамбула, 5. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 56 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 210 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 10 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 247,9 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 31 ДТП, эвакуировано 17 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 6 возгораний, на пульт «03» поступило 635 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышли 662 единицы общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 599 автобусов.