Городской семейный праздник «7 чудес» пройдёт в Хабаровске

Проект разработан специалистами центра работы с населением «Содружество» и управления социальной работы с населением с целью привлечения внимания к проблемам отношений между детьми и родителями и содействия в создании благоприятных условий для воспитания детей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Муниципальный проект «Конструктор семьи» в 2016 году выиграл грант федерального Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он будет реализован в муниципальных казенных учреждениях «Центры по работе с населением» города Хабаровска в 2017 – 2018 годах.

Основное внимание будет уделено семьям с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. В частности, планируется создание семейных клубов на базе центров по работе с населением, привлечение социальных педагогов и психологов, которые будут проводить различные тесты, применять методику рисуночных метафор, чтобы выявлять проблемы, возникшие в семье.

Кроме того, в реализации проекта примут люди творческих профессий и общественные организации семей, воспитывающих детей с ограниченными физическими возможностями. Семейный праздник «7 чудес» пройдет 17 июня с 11 до 13 часов на сценической площадке «ракушка» в парке имени Муравьева-Амурского.