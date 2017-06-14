Оперативная информация на 14 июня 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 11 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 5 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», Комсомольский район: парк «Силинский»).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Пойма подтоплена на р. Кур у села Новокуровка на 0,4-0,9 м.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшой дождь северо-восточный 6-12 м/с от +11ºС до +13ºС от +18ºС до +20ºС Южные районы местами ливни с грозами юго-западный 7-12 м/с от +10ºС до +15ºС от +17ºС до +22ºС Центральные районы местами ливни с грозами северо-восточный 3-13 м/с от +4ºС до +14ºС от +10ºС до +25ºС Северные районы местами небольшие дожди северо-восточный 5-12 м/с от 0ºС до +12ºС от +9ºС до +24ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток зарегистрирован 1 природный пожар. Всего с начала сезона произошло 212 природных пожаров на общей площади 23426,7 га.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112