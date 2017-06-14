За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 11 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 5 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», Комсомольский район: парк «Силинский»).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки края преимущественно в основных берегах. Пойма подтоплена на р. Кур у села Новокуровка на 0,4-0,9 м.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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небольшой дождь
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северо-восточный 6-12 м/с
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от +11ºС до +13ºС
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от +18ºС до +20ºС
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Южные районы
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местами ливни с грозами
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юго-западный 7-12 м/с
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от +10ºС до +15ºС
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от +17ºС до +22ºС
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Центральные районы
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местами ливни с грозами
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северо-восточный 3-13 м/с
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от +4ºС до +14ºС
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от +10ºС до +25ºС
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Северные районы
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местами небольшие дожди
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северо-восточный 5-12 м/с
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от 0ºС до +12ºС
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от +9ºС до +24ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток зарегистрирован 1 природный пожар. Всего с начала сезона произошло 212 природных пожаров на общей площади 23426,7 га.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
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