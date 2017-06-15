22 июня в Хабаровске пройдут мероприятия, посвященные 76-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны

День Памяти и скорби отмечается в России 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в память о миллионах жертв фашизма. Специалисты отрасли благоустройства и жилищно-коммунальной сферы сейчас проводят санитарную уборку возле памятников, мемориалов, мемориальных досок, обелисков, мест захоронений участников Великой Отечественной войны. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

22 июня будут приспущены флаги России, Хабаровского края и города Хабаровска. Отряды почетного караула заступят на Вахту Памяти у Вечного огня, обелисков и мемориальных досок. Церемония возложения венка и цветов к Вечному огню пройдет на площади Славы, в ней примут участие ветераны войны, представители власти, общественность.

В 11.00 начнется акция «Минута памяти», в это время из динамиков, установленных вдоль улицы Карла Маркса, зазвучит голос легендарного советского радиодиктора Юрия Левитана. В этот день пройдет цикл мероприятий «День памяти и скорби», организатором которого выступает городской Центр патриотического воспитания. Начнется он с автопробега колонны, состоящей из советских раритетных автомобилей, в основном, это военная техника времен Великой Отечественной войны. Точкой старта автопробега в 10.00 станет площадь Славы, на которой участники возложат цветы к Вечному огню.

С 12.00 до 15.00 в Центре патриотического воспитания будут проходить встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны «Диалоги с Героями».

В 16.00 участники автопробега возложат цветы к стеле «Город воинской славы», после чего последуют в парк «Динамо», где состоится исторический квест «Броня Победы», посвящённый событиям войны.

В 20.00 в лесной полосе парка начнется театрализованное представление военно-исторической реконструкции «Начало войны» с участием реконструкторов Хабаровска и гостей из Приморского края. Завершится военно-историческая реконструкция акцией «Солдатская каша».

В 20.30 на сценической площадке парка «Динамо» развернётся «кинотеатр под открытым небом»: все желающие смогут посмотреть кинофильм «Брестская крепость». Во время акции «Свеча Памяти», которая пройдет в 22.00, активисты добровольческих организаций, военно-патриотических объединений, представители общественных организаций соберутся у мемориала Славы, чтобы возложить цветы и зажечь десятки свечей в память о своих дедах и прадедах, не вернувшихся с войны.

В акции также смогут принять участие жители города и зажечь принесенную с собой свечу, почтив память героев-соотечественников. Дополнительную информацию о мероприятиях можно узнать по тел: 47-53-06, 47-25-98.