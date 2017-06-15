Долг населения Хабаровского края за поставленный газ достиг 250 млн рублей

По оперативным данным задолженность жителей Хабаровского края перед компанией «Газпром газораспределение Дальний Восток» за услуги газоснабжения составила почти 250 млн рублей. Из них около 70% - это просроченная задолженность.

Жители Хабаровска и Хабаровского муниципального района лидируют по совокупной сумме долгов – она составляет более 166 млн руб. На втором месте - жители Комсомольска-на-Амуре и ближайших муниципальных районов, их долг составляет порядка 75 млн.

Наименьшую долю просроченных долгов (около 10% от совокупной суммы долга) имеют жители южных районов Хабаровского края (Вяземского, Бикинского районов и р-на им. Лазо).

В соответствии с действующими законодательством специалисты «Газпром газораспределение Дальний Восток» проинформировали абонентов-должников об образовавшейся задолженности и о сроках ее погашения. Но, к сожалению, не все из них, получив уведомление, погасили долги.

«В период с наша компания уже на протяжении нескольких лет дает возможность должникам списать пеню в ходе специальной акции при условии полного погашения долга и текущих начислений. », -

Газовики также предлагают дальневосточникам другой доступный инструмент для приостановки роста задолженности – это возможность оформления беспроцентной рассрочки по оплате долга, которую можно оформить в офисах , при условии отсутствия искового производства в отношении должника.

Вместе с тем, согласно законодательству газовики имеют возможность пойти на крайние меры и начать отключения должников от газоснабжения, чтобы не допустить дальнейшего роста их задолженности.

Справка:

В течение всего года в соответствии с законодательством АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Хабаровском крае проводит мероприятия, направленные на снижение задолженности населения за потребленный ресурс и повышение платежной дисциплины. В их числе: организация совместных рейдов с представителями полиции и других ресурсоснабжающих компаний по квартирам должников с целью приостановки услуги газоснабжения до полного погашения долга; совместно со службой судебных приставов и ГИБДД выявление должников на дорогах.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:

Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга. Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.

Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек путем безокцептного списания суммы задолженности с счетов потребителей.

Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке:

наложить арест на имущество;

принудительно реализовать имущество;

ограничить выезд такого лица за границу. gazdv.ru