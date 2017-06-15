По оперативным данным задолженность жителей Хабаровского края перед компанией «Газпром газораспределение Дальний Восток» за услуги газоснабжения составила почти 250 млн рублей. Из них около 70% - это просроченная задолженность.
Жители Хабаровска и Хабаровского муниципального района лидируют по совокупной сумме долгов – она составляет более 166 млн руб. На втором месте - жители Комсомольска-на-Амуре и ближайших муниципальных районов, их долг составляет порядка 75 млн.
Наименьшую долю просроченных долгов (около 10% от совокупной суммы долга) имеют жители южных районов Хабаровского края (Вяземского, Бикинского районов и р-на им. Лазо).
В соответствии с действующими законодательством специалисты «Газпром газораспределение Дальний Восток» проинформировали абонентов-должников об образовавшейся задолженности и о сроках ее погашения. Но, к сожалению, не все из них, получив уведомление, погасили долги.
«В период с наша компания уже на протяжении нескольких лет дает возможность должникам списать пеню в ходе специальной акции при условии полного погашения долга и текущих начислений. », -
Газовики также предлагают дальневосточникам другой доступный инструмент для приостановки роста задолженности – это возможность оформления беспроцентной рассрочки по оплате долга, которую можно оформить в офисах , при условии отсутствия искового производства в отношении должника.
Вместе с тем, согласно законодательству газовики имеют возможность пойти на крайние меры и начать отключения должников от газоснабжения, чтобы не допустить дальнейшего роста их задолженности.
Справка:
В течение всего года в соответствии с законодательством АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Хабаровском крае проводит мероприятия, направленные на снижение задолженности населения за потребленный ресурс и повышение платежной дисциплины. В их числе: организация совместных рейдов с представителями полиции и других ресурсоснабжающих компаний по квартирам должников с целью приостановки услуги газоснабжения до полного погашения долга; совместно со службой судебных приставов и ГИБДД выявление должников на дорогах.
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:
Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок
от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;
Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга. Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.
Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек путем безокцептного списания суммы задолженности с счетов потребителей.
Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке:
наложить арест на имущество;
принудительно реализовать имущество;
ограничить выезд такого лица за границу. gazdv.ru
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