Около 100 проектов благоустройства дворов утвердили в Хабаровском крае

В Правительстве края состоялось заседания краевой межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Совещание с главами муниципальных образований в режиме видеоконференции провел Губернатор Вячеслав Шпорт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин, к настоящему моменту жители региона уже утвердили около 100 дизайн-проектов благоустройства дворов. В ближайшие две недели предстоит рассмотреть еще почти 70 макетов, чтобы к 1 июля полностью закончить обсуждения инициатив граждан. После этого, в крае начнут определять подрядчиков для выполнения работ.

«Всего в этом году будет благоустроено 166 дворов в 19 муниципальных образованиях, - отметил Дарий Тюрин. – Так, в Хабаровске уже с жильцами согласованы макеты по всем 57 дворовым территориям, участвующим в проекте. Город вышел в лидеры среди муниципалитетов».

Напомним, что одновременно с жильцами макеты дворовых территорий разрабатывают и молодые архитекторы ведущих вузов края. Хабаровские студенты подготовили 41 дизайн-проект, еще около тридцати представили начинающие дизайнеры Комсомольска-на-Амуре. Вскоре все они будут размещены на сайте краевого министерства ЖКХ, чтобы люди, пожелавшие благоустроить свой двор, смогли воспользоваться идеями профессионалов.

«Подобная программа реализуется в нашей стране впервые, - подчеркнул Губернатор Вячеслав Шпорт. – Она инициирована Президентом и предлагает совершенно новую схему благоустройства, когда сами жители определяют внешний облик территорий, мест массового отдыха, своих дворов. Надеемся, что в ближайшее время как можно больше наших земляков оценят эти возможности и решат поучаствовать в программе».

Напомним, что приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал этой весной во всех регионах страны. Активное участие в его реализации принимают власти и жители, общественники, представители движения «ОНФ», депутаты политической партии «Единая Россия».