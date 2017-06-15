План основных мероприятий города Хабаровска на 16 июня 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 16 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

16 июня

Церемония вручения знаков ВФСК ГТО студентам промышленно-экономического техникума. Промышленно-экономический техникум, ул. Краснореченская, 145. 14.00. Информация по тел. 40-89-66. Шульга Вадим Александрович.

Городской творческий конкурс «Летний экспресс» среди творческих коллективов образовательных организаций, лидеров профильных, трудовых, социально значимых отрядов, инициативных групп летних объединений совместно с педагогами, работающими в данных летних объединениях. Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68 и центр развития творчества детей и молодежи, ул. Монтажная, 40. 10.00. Информация по тел.: 33-16-09 и 53-89-51.

Индустриальный район. Игровая программа «Праздник двора». Жилмассив, ул. Ворошилова, 27, 29 и 29а. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Кировский район. Торжественный прием, посвященный Дню медицинского работника. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 15.00. Информация по тел. 41-95-17. Строителева Регина Ринатовна.

Краснофлотский район. Объезд территории района по санитарному содержанию прилегающих территорий к предприятиям и организациям всех форм собственности. Информация по тел. 79-07-13. Грицкевич Александр Александрович.

Железнодорожный район. «Птичкин дом» (мастер-классы по строительству скворечников) для жителей микрорайона. Территория у центра «Восхождение», ул. Ленинградская, 71. 11.00. Информация по тел. 38-39-87. Мартынова Татьяна Сергеевна.