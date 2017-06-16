Информация городской диспетчерской службы на 16 июня 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 16 июня из-за порыва трассы горячей воды нет в 14 домах в районе улиц Краснореченской, Строительной, Союзной, Урицкого, переулка Иртышского. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 63 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 220 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 10 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 253,7 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 65 ДТП, эвакуирован 21 автомобиль нарушителей правил парковки, зафиксировано 1 возгорание, на пульт «03» поступило 675 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышли 627 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 564 автобуса.