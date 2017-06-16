Проект реконструкции парка «Динамо», который выбран мэрией Хабаровска

Проект реконструкции парка «Динамо», который выбран мэрией Хабаровска из девяти изначально предложенных на конкурс, выставляется на общественное обсуждение. Горожане смогут высказать свое мнение по концепции, предложенной московской компанией, которая и выиграла конкурс.

- Из всех вариантов выбран именно этот, он интересен тем, что в парке не предлагается строительства больших зданий, - сказал главный архитектор Хабаровского края Александр Селеменев. - Авторы проекта предложили ничего не ломать, а облагородить пространство, уже существующее. На реконструкцию парка будет выделено 44 миллиона рублей из федерального бюджета. До конца года проект должен быть реализован.

И тогда парк преобразится. В нем появятся несколько зон – детский парк, театральный сквер, речная долина и ботанический овраг. К слову, в заброшенном овраге, который вызывает больше всего претензий, появится спиральный мост. Обновленный парк станет местом отдыха и развлечений для молодежи. В частности, здесь появится трасса для велосипедистов, которые предпочитают экстрим. Зимой она станет лыжней.

Для масштабной реконструкции парк «Динамо» выбран в связи с проведением в будущем году чемпионата мира по футболу. И тем, что зеленая зона в центре Хабаровска долгое время имела статус памятника природы краевого значения. После того как парк вернулся в ведение города, появилась возможность изменить его облик, сделав его современным и комфортным. todaykhv.ru