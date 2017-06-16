Пять мест массового отдыха людей у воды утверждены в крае

В Хабаровском крае продолжается освидетельствование мест массового отдыха людей у воды. Этим летом в регионе планируется открыть восемь площадок, где жители смогут безопасно проводить досуг - загорать, кататься на катамаранах, рыбачить. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили в краевом ГУ МЧС России, в настоящее время инспекторы утвердили 5 таких точек. Это база отдыха «Аризона», парк «Северный» в Хабаровске, «Экопарк Воронеж» и спортивно-стрелковый комплекс «Волконский» в Хабаровском районе, а также парк «Силинский» в Комсомольске-на-Амуре.

«Предъявляемые к освидетельствованию места отдыха – это не пляжи в традиционном понимании, - отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Хабаровского края Равиль Латыпов. – Мы не оцениваем состояние воды, т.е. не можем дать разрешение на купание. Наши инспекторы проверяют соблюдение мер безопасности, наличие подготовленных спасателей и плавсредств, возможности оказывать первую помощь пострадавшему. Также осматривается состояние дна водоемов».

В МЧС подчеркнули, что официальное разрешение спасателей на отдых не означает, что в согласованных местах можно купаться. Жителям рекомендуется обращать внимание на знаки, информационные щиты, установленные вблизи водоёмов, а также следить за сообщениями Роспотребнадзора о качестве воды.

Более подробно ознакомиться с правилами безопасного поведения у воды и перечнем разрешенных мест отдыха можно на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю: http://27.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/5427193/