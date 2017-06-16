План основных мероприятий города Хабаровска на 17 и 18 июня

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 17 и 18 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

17 июня

Городской семейный праздник «7 чудес», в рамках реализации муниципального проекта «Конструктор семьи». Сценическая площадка («ракушка») в краевом парке имени Н.Н. Муравьева-Амурского. 11.00-13.00. Информация по тел.: 41-96-77, Рис Наталья Александровна; 73-98-54, Колтунова Галина Викторовна.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Сахарный диабет». От входа в городской парк отдыха «Динамо». 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Центральный район. Турнир по мини-футболу на призы председателя комитета среди подростков, посвященный 159-летию Хабаровска (17-18 июня). Стадион им. В.И. Ленина. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.

18 июня

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Индустриальный район. Турнир по уличному баскетболу. Жилмассив, ул. Фурманова, 8. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.