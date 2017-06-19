Информация городской диспетчерской службы на 19 июня 2017

По состоянию на 7.00 часов 19 июня в Хабаровске из-за течи на водоводе холодная вода временно не подается в 11 домов: 15, 17, 19, 56, 92, 94, 94А, 96, 98, по улице Административной; 39 и 47 по улице Целиной. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Из-за порывов на магистрали горячее водоснабжение временно не осуществляется в домах: 25 по улице Постышева; 31а по Амурскому бульвару.

В городе не работает 66 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 26, а ночью – 11 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 73,32 кубометра мусора.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 26 ДТП, зафиксировано 5 пожаров и 8 возгораний, на пульт «03» поступило 744 вызова.

Сегодня утром на маршруты вышло 644 единицы транспорта: 40 трамваев, 21 троллейбус, 583 автобуса.