План основных мероприятий города Хабаровска с 19 по 25 июня 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 19 по 25 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

19 июня

Кировский район. Районный конкурс талантов среди трудовых отрядов старшеклассников «Летнее настроение». Центр детского творчества «Радуга талантов», ул. Запарина, 127. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Центральный район. Объезд территории Центрального района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00 – 12.00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Железнодорожный район. Театрализованный праздник «Поделись улыбкою своей» для детей жилмассива. Детско-юношеский центр «Восхождение», ул. Ленинградская, 71. 11.00. Информация по тел. 38-39-87. Антонова Наталья Владимировна.

Центральный район. Турнир по футболу на призы председателя комитета среди подростков 2002-2003 года рождения (19-20 июня). Стадион имени В.И. Ленина (запасное поле). 13.00-16.00. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.

20 июня

Мэрия. Заседание постоянных депутатских комитетов Хабаровской городской думы. Комитет по социальным вопросам – малый зал №1, 9.00. Комитет по городскому хозяйству – большой зал, 09.00. Комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию – большой зал, 11.30. Комитет по местному самоуправлению – малый зал №1, 11.30.

Мэрия. Заседание Совета при мэре города по содействию развитию институтов гражданского общества по вопросам: «О ходе реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске» на 2014-2020 годы», «Обсуждение общественной инициативы жителей города о создании городского сквера имени А.П. Чехова к 160-летию города Хабаровска». Большой зал. 16.00.

Железнодорожный район. Тематическое мероприятие «Гори, свеча воспоминаний», посвященное Дню памяти и скорби. Подростково-молодежный клуб «100%», ул. Шмаковская, 7. 11.00. Информация по тел. 32-10-60. Шамасова Жанна Александровна.

Железнодорожный район. Конкурсно-игровая программа «Новое поколение». Дворовая площадка, ул. Костромская, 54. 14.00. Информация по тел. 37-73-59. Бердичевская Елена Алексеевна.

21 июня

Мэрия. Заседание коллегии при мэре города по вопросу «Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Хабаровске». Большой зал. 14.00.

Железнодорожный район. Церемония возложения цветов к мемориальным доскам, обелискам и памятникам: «202-й бригаде ВДБ» (ул. Шкотова, 14 - 10.00), Герою Советского Союза Кочневу В.Г. (ул. Кочнева, 2 – 11.00), Героям Советского Союза - выпускникам школы, погибшим в годы Великой Отечественной войны (школа №15, ул. Серышева, 53 – 10.00). Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Кировский район. Районный квест «ЭКОVita» (трудовые отряды старшеклассников отправятся в экологическое путешествие по станциям), посвященный Году экологии. Летняя эстрада в сквере «Город воинской славы». 11.30. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Малый зал комитета по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Кировский район. Турнир по мини-футболу «Тополиный пух» (21-22 июня). Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Центральный район. Объезд дворовых территорий по выполнению работ по благоустройству в рамках муниципальных грантов. Территория района. Информация по тел. 40-89-29.

22 июня

Вахта Памяти отрядов Почетного караула. Мемориальный комплекс пл. Славы, памятники и обелиски города. 09.00-13.00.

Торжественное возложение венка и цветов к Вечному огню. Мемориальный комплекс площади Славы. 10.00.

Старт автопробега (советские раритетные автомобили, военная техника времен Великой Отечественной войны) и возложение цветов к Вечному огню участниками автопробега. Мемориальный комплекс площади Славы – площадь «Город воинской славы». 10.00.

Акция «Минута памяти». 11.00.

Встреча молодежи и ветеранов Великой Отечественной войны в формате «Диалоги с Героями». Центр патриотического воспитания, ул. Тургенева, 65б. 12.00-15.00. Информация по тел.: 47-53-06, 47-25-98.

Возложение цветов к стеле «Город воинской славы» и продолжение автопробега. Площадь «Город воинской славы» до городского парка отдыха «Динамо». 16.00.

Исторический квест по городу Хабаровску «Броня Победы», посвященный событиям Великой Отечественной войны. Площадь «Город воинской славы». 16.00.

Театрализованное представление военно-исторической реконструкции «Начало войны» с участием реконструкторов Хабаровска и гостей из Приморского края. Акция «Солдатская каша». Лесная полоса городского парка отдыха «Динамо». 20.00.

Акция «Кино Победы» - «кинотеатр под открытым небом» (кинофильм «Брестская крепость»). Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 20.30.

Акция «Свеча памяти» с участием добровольческих организаций, военно-патриотических объединений, представителей общественных организаций. Мемориальный комплекс пл. Славы. 22.00.

Заседание координационного Совета при мэре города по вопросу поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе «Город Хабаровск». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 16.00. Информация по тел. 40-89-62. Прихожан Ирина Дмитриевна.

Кировский район. Возложение цветов к памятнику рабочим и служащим завода «Дальдизель», погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ул. Чкалова, 2. 11.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Железнодорожный район. Церемония возложения цветов к мемориальным доскам, обелискам и памятникам: железнодорожникам, погибшим в годы войны (ул. Клубная, 1), Герою Советского Союза Дончуку В.И. (ДОСААФ, ул. Локомотивная, 12а – 10.00), рабочим завода им. Горького, погибшим в годы войны (ул. Жуковского, 4 – 10.00). Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Железнодорожный район. Шествие и митинг «В памяти народа вечно живые». От улицы Мирной, 16 – по улицам Дончука В.И. и Кочнева В.Г. 11.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

Железнодорожный район. Цикл тематических мероприятий «День Памяти во имя жизни» («круглые» столы, военно-спортивные соревнования, эстафеты, смотры песни и строя, концерт-реквием «Вспомним всех поименно…»). Оздоровительный лагерь «Океан», Воронеж-1. В течение дня. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Железнодорожный район. Митинг «В памяти вечно живые». Велопробег. Детско-юношеский центр «Восхождение», ул. Ленинградская, 71 – Амурский бульвар – набережная. 10.00. Информация по тел. 38-39-87. Мартынова Татьяна Сергеевна.

Индустриальный район. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Обелиск «40 лет Победы», ул. Космическая, 8. 11.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Краснофлотский район. Урок памяти, посвященный Дню памяти и скорби. Музей истории Краснофлотского района в центре «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 11.00. Информация по тел. 79-07-42. Савчук Наталья Анатольевна.

Краснофлотский район. Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Церемония возложения цветов к мемориалу. Мемориал, ул. Тихоокеанская, 136. 13.30. Информация по тел. 79-07-42. Савчук Наталья Анатольевна.

23 июня

Торжественный прием мэром города Хабаровска выпускников общеобразовательных учреждений. СЗК «Платинум Арена». 21.00.

Индустриальный район. Игровая программа «Праздник двора». Жилмассив, ул. Суворова, 67 и 71. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Кировский район. Информационная встреча с молодыми мамами по вопросам социальной поддержки. Родильный дом №4, ул. Тургенева, 79. 11.30. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Краснофлотский район. Объезд территории района по санитарному содержанию территорий, прилегающих к предприятиям и организациям всех форм собственности. Информация по тел. 79-07-13. Грицкевич Александр Александрович.

Железнодорожный район. Игровые эстафеты и спортивные праздники для жителей микрорайонов. Площадка, ул. Геодезическая, 4/2 – 15.00, ул. Мирная, 16 – 16.00, ул. Шмаковская, 7 – 16.30.

Краснофлотский район. Акция «Шаги здоровья» для ветеранов на 1 км скандинавской ходьбой. Парк «ДОФ». 16.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.

24 июня

Молодежный фестиваль «Кварталы»,

посвященный Дню российской молодежи:

- открытие молодежного фестиваля «Кварталы». Площадь имени В.И. Ленина. 12.00-12.20;

- работа интерактивных творческих площадок:

КВАРТАЛ «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»: (открытие фестиваля; школьные, студенческие команды КВН; команды КВН предприятий; тихоокеанская лига КВН; комики, выступающие в жанре Stand up). Площадь имени В.И. Ленина в районе памятного знака «Нулевой километр». 12.20-14-00;

«ХИП-ХОП» - КВАРТАЛ: (представители различных направлений хип-хоп культуры (хореография, битбокс, реп, вокал, граффити, диджеинг и пр.). Площадка перед ДВАГСом. 12.20-20.00;

«АРТ» - КВАРТАЛ: (художники-шаржисты; уличные художники; аква-гримеры; уличные музыканты; представители стрит и паблик-арта; специалисты по боди-арту; дизайнеры одежды; арт-подвальчики; театры моды и т.д.). Площадка перед театром драмы. 12.20-20.00;

«БЛОГЕР» - КВАРТАЛ: (рекламные агентства; фотостудии; профессиональные фотографы и любители). Площадка перед магазином «Иль дэ ботэ» и кинотеатром «Совкино». 12.20-20.00;

«АЗАРТ» - КВАРТАЛ: (клубы любителей настольных игр; кафе, бары, предоставляющие настольные игры и др.). Площадка перед зданием Законодательной думы Хабаровского края. 12.20-20.00;

КВАРТАЛ «БЛОШИНЫЙ РЫНОК»: (мастерские и лаборатории hand made; индивидуальные авторы – дизайнеры изделий hand made; малый бизнес; магазины товаров для творчества). Площадка перед Главпочтамтом. 12.20-20.00;

КВАРТАЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»: (ССУЗы и вузы города). Площадка перед входом в управление РЖД. 12.20-20.00;

«ВООБРАЖАРИУМ» - КВАРТАЛ: (праздничные агентства; учреждения дополнительного образования детей; аниматоры; ходулисты; фокусники; шоу мыльных пузырей; интерактивные мастер – классы для детей). Площадка перед торговым центром «Лотос». 12.20-20.00;

«СПОРТ» - КВАРТАЛ: (детско-юношеские спортивные школы; школы карате и бокса; школы акробатики и художественной гимнастики; фитнес-клубы; тренажерные залы; команды чирлидинга; клубы бодибилдеров, воркаута; паркур; роллеры; велоспорт; ГТО). Комсомольская площадь. 12.20-20.00;

КВАРТАЛ «КУЛЬТУРНЫЙ»: (актеры театра; театральные школы и студии города; литературные сообщества; чтецы; клубы любителей театра, поэзии, бардовской песни). Площадка перед ТЮЗом. 12.20-20.00;

- информационно-развлекательная программа с участием звезд российской эстрады молодежной группы «5sta Family» и шоу барабанщиков «Drum Mafia». Сценическая площадка в парковой зоне стадиона имени В.И. Ленина. 19.00-23.00.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Профилактика энтеровирусных инфекций». От входа в краевой музей имени Н.И. Гродекова. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Краснофлотский район. Легкоатлетический пробег для ветеранов и молодежи (5 км). Парк «Северный». 10.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.

Железнодорожный район. Фестиваль «Таланты нашего двора». Дворовая площадка, ул. Костромская, 54. 16.00. Информация по тел. 37-73-59. Бердичевская Елена Алексеевна.

25 июня

Торжественное открытие международной парусной регаты. Яхт-клуб «Лагуна-Центр». 18.30. Информация по тел. 40-89-62. Прихожан Ирина Дмитриевна.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.