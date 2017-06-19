Главой ГИБДД России стал экс-начальник УМВД по Хабаровскому краю Михаил Черников

Новым главой ГИБДД России назначен Михаил Черников, ранее занимавший должность главы УМВД по Хабаровскому краю. Сразу после отставки в конце марта прежнего начальника ведомства Виктора Нилова Черников назывался кандидатом на вакантный пост.

Владимир Путин подписал указ о назначении ряда высокопоставленных руководителей силовых структур. Ключевым стало назначение генерал-майора полиции Михаила Черникова на вакантную с весны этого года должность главы ГИБДД России. Одновременно этим же указом Черников был уволен с прежней должности — главы УМВД по Хабаровскому краю.

Михаилу Черникову 43 года, родом он из города Ачинска Красноярского края. Имеет два высших образования — инженерно-строительное и юридическое. Службу Черников начал в 1995 году — сначала он был обычным госавтоинспектором в родном городе. С 1996 по 2003 год проходил службу в различных подразделениях УВД Ачинска, в основном в ГАИ, и дослужился до начальника милиции общественной безопасности УВД Ачинска и Ачинского района.

С 2006 по 2011 год он занимал должность начальника управления ГИБДД ГУВД Красноярского края, а затем был заместителем начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю. В 2015 году Черникова назначили на должность начальника УМВД России по Хабаровскому краю.

Черников — мастер спорта СССР по гиревому спорту, кандидат в мастера спорта по дзюдо; женат, у него двое детей. todaykhv.ru