Пасмурная рабочая неделя ждёт Хабаровский край

В Хабаровском крае рабочая неделя будет пасмурной и неустойчивой. На регион оказывает влияние циклон, который находится в Китае и приносит дожди и облачность.

- Осадки будут различной интенсивности, особенно в первую половину недели. Температура воздуха ночью в южных и центральных районах Хабаровского края ожидается в пределах 12-17 градусов тепла, на севере края - 7-14 градусов тепла, - рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

- Днем на юге и в центре края прогнозируем до 20-25 градусов тепла, и в северных районах до 15-20 градусов тепла. К концу недели потеплеет. Дневная температура воздуха, по предварительным прогнозам, может достигнуть 27-30 градусов в южных районах Хабаровского края, а также в центральных. До 20-27 градусов тепла ожидается на севере края. В первую половину недели еще будет дуть западный ветер с силой 4-9 м/с. Затем ветер поменяет направление на северо-восточный до 5-10 м/с.

Периодами в регионе могут пройти грозы. Особенно дождливым, по предварительным прогнозам, ожидается 21 июня.

- В Хабаровске также будут идти кратковременные дожди. Ночные температуры будут в пределах 16 градусов тепла, а днем до 22-25 градусов. К концу недели возможно потепление до 27 градусов при северо-восточном ветре 5-10 м/с, - сказала Галина Брынцева. todaykhv.ru