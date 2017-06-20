По состоянию на 7.00 часов 20 июня в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. С 10-00 часов 19 июня до 19-00 часов 20 июня по графику производства работ отключено горячее водоснабжение у потребителей тепломагистрали № 25 блоки: 254, 611, 255, 256, 814, 815, в связи с монтажом заглушек и выводом участков трубопроводов в ремонт. Всего отключено 120 домов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Газом заправлено 16 ГРУ или 33,95 тонны топлива. В городе не работает 65 лифтов.
На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 196, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 222,86 кубометра мусора.
За нарушение правил парковки эвакуировано 23 автомобиля. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 43 ДТП, зафиксировано 2 пожара и 5 возгораний, на пульт «03» поступило 667 вызовов.
Сегодня утром на маршруты вышло 638 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 575 автобусов.
Последние новости
- Оперативная информация на 20 июня 2017 года от администрации Хабаровского края - 19/06/2017 22:41
- В Хабаровске завершается ремонт дворов в рамках реализации программы муниципальных грантов - 19/06/2017 22:38
- Численность населения Хабаровска по состоянию на 1 мая составила 616 тысяч 400 человек - 19/06/2017 07:55
Предыдущие новости
- План основных мероприятий города Хабаровска на 20 июня 2017 года - 19/06/2017 06:36
- Пасмурная рабочая неделя ждёт Хабаровский край - 19/06/2017 04:41
- Главой ГИБДД России стал экс-начальник УМВД по Хабаровскому краю Михаил Черников - 19/06/2017 02:55
- Оперативная информация на 19 июня 2017 года от администрации Хабаровского края - 19/06/2017 00:44
- Подготовка жилого фонда Хабаровска к зиме обойдётся более чем в полмиллиарда рублей - 18/06/2017 22:33