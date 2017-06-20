В Хабаровске завершается ремонт дворов в рамках реализации программы муниципальных грантов

В порядок приведены уже 65 дворовых территорий – лишь на нескольких участках идут заключительные работы. Об этом рассказала начальник отдела городского управления ЖКХ Мария Кущ. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

«В текущем году из городской казны выделено 36,6 миллиона рублей для оказания хабаровчанам грантовой поддержки на благоустройство дворовых территорий. Эта программа реализуется в городе уже на протяжении 12-ти лет и с каждым годом пользуется у горожан все большей популярностью. В этом году заявки подали 127 домов, но войти в нее смогли только 65, так как для участия в программе, согласно утвержденным условиям, необходимы финансовые вложения собственников жилья. Для того чтобы сделать свои дворы краше и уютнее, хабаровчане собрали сумму, почти равняющуюся грантовой, таким образом, на ремонт более шести десятков дворов будет затрачено свыше 64 миллионов рублей», - сообщила она.

Одна из таких дворовых территорий, благоустраиваемых в рамках муниципального гранта, – участок близ 5-этажого дома 23а по улице Краснодарской. Здесь рабочие уже заасфальтировали дворовый проезд и заканчивают обустройство двух автопарковок. Общая стоимость работ – 1,1 миллиона рублей, из которых 418 тысяч – средства софинансирования от жильцов, а остальное – сумма гранта.

«В этом году жильцы 11 домов, которые обслуживает управляющая компания «Бруслит-Сервис», выиграли городские гранты по благоустройству территории (асфальтирование дорог и дворовых проездов), а жители еще 9 многоэтажек – по установке во дворах малых архитектурных форм (МАФ). Мы уже практически закончили решение вопросов благоустройства, дело только за МАФ – они уже заказаны у производителей, осталось дождаться поставок и установить их по адресам», - поделился хорошими новостями главный инженер ООО «Бруслит-Сервис» Николай Денискин.

Как отметила Мария Кущ, помимо муниципальной программы грантовой поддержки, в дальневосточной столице реализуется и приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день в Хабаровске в резерве этого проекта находятся 114 дворов, но в этом году работы по благоустройству развернутся пока в 57. В некоторых из них они уже стартовали на прошлой неделе – в Индустриальном и Кировском районах. На ремонт более полусотни дворовых территорий выделено около 90 миллионов рублей. Остальные получат финансирование в следующем году.