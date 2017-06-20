За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 5 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», Комсомольский район: парк «Силинский»).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки края преимущественно в основных берегах. Подъем воды отмечается на реках Тунгуска, Кур, Урми, Амгунь, Нимелен. Паводки проходят без угрозы хозяйственным объектам, без выхода воды на пойму. Подтопление поймы отмечается на реках Бурея, Нимелен.
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток природных пожаров не зарегистрировано. Всего с начала сезона произошло 215 природных пожаров на общей площади 24392 га.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
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