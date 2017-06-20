В Хабаровске снова перенесли сроки ремонта теплотрассы по улице Запарина. - Начало работа по капитальному ремонту тепломагистрали перенесен с 19 июня на 3 июля. Планируется, что работы будут идти до начала августа. За месяц необходимо провести реконструкцию тепловой камеры. Горячую воду на время ремонтных работ отключать не планируется, - рассказала пресс-секретарь филиала «Хабаровская теплосетевая компания» Анастасия Бузовская.
Рабочим предстоит снимать асфальтовое покрытие, из-за чего движение транспорта по улице будет временно невозможно. С началом ремонта временно будет закрыто движение на участке от улицы Ленина до Уссурийского бульвара.
Напомним, ранее ремонт теплотрассы на Запарина должен был стартовать в начале июня. Затем работы перенесли на 19 июня.
Предыдущие новости
- Краевой центр поддержки предпринимательства открыт в Хабаровске - 20/06/2017 02:45
- Оперативная информация на 20 июня 2017 года от администрации Хабаровского края - 20/06/2017 00:41
- В Хабаровске завершается ремонт дворов в рамках реализации программы муниципальных грантов - 19/06/2017 22:38
- Численность населения Хабаровска по состоянию на 1 мая составила 616 тысяч 400 человек - 19/06/2017 07:55
- Информация городской диспетчерской службы на 20 июня 2017 - 19/06/2017 07:01