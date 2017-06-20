Улицу Запарина в Хабаровске закроют на ремонт в июле

В Хабаровске снова перенесли сроки ремонта теплотрассы по улице Запарина. - Начало работа по капитальному ремонту тепломагистрали перенесен с 19 июня на 3 июля. Планируется, что работы будут идти до начала августа. За месяц необходимо провести реконструкцию тепловой камеры. Горячую воду на время ремонтных работ отключать не планируется, - рассказала пресс-секретарь филиала «Хабаровская теплосетевая компания» Анастасия Бузовская.

Рабочим предстоит снимать асфальтовое покрытие, из-за чего движение транспорта по улице будет временно невозможно. С началом ремонта временно будет закрыто движение на участке от улицы Ленина до Уссурийского бульвара.

Напомним, ранее ремонт теплотрассы на Запарина должен был стартовать в начале июня. Затем работы перенесли на 19 июня.