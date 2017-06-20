В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 19 по 25 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
21 июня
Мэрия. Заседание коллегии при мэре города по вопросу «Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Хабаровске». Большой зал. 14.00.
Железнодорожный район. Церемония возложения цветов к мемориальным доскам, обелискам и памятникам: «202-й бригаде ВДБ» (ул. Шкотова, 14 - 10.00), Герою Советского Союза Кочневу В.Г. (ул. Кочнева, 2 – 11.00), Героям Советского Союза - выпускникам школы, погибшим в годы Великой Отечественной войны (школа №15, ул. Серышева, 53 – 10.00). Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.
Кировский район. Районный квест «ЭКОVita» (трудовые отряды старшеклассников отправятся в экологическое путешествие по станциям), посвященный Году экологии. Летняя эстрада в сквере «Город воинской славы». 11.30. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.
Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.
Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.
Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Малый зал комитета по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.
Кировский район. Турнир по мини-футболу «Тополиный пух» (21-22 июня). Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.
Центральный район. Объезд дворовых территорий по выполнению работ по благоустройству в рамках муниципальных грантов. Территория района. Информация по тел. 40-89-29.
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