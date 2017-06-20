Подключиться к электросетям хабаровчане смогут в два раза быстрее

Теперь с момента подачи заявления до пуска тока по проводам потребителям придется ждать 30 дней (это – самый максимальный срок) вместо привычных двух месяцев. А, может быть, и того меньше – в зависимости от расторопности самого заявителя. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Для улучшения качества оказания услуг населению и повышения благоприятности делового климата дальневосточной столицы в переулке Облачном, 3 открылся пункт очного обслуживания ОАО «Хабаровская горэлектросеть»: компания перешла на работу с заявителями в режиме «одного окна». Кроме того, любой желающий может подать заявку на подключение к электропитанию в режиме онлайн – достаточно зайти на сайт компании и, воспользовавшись пошаговой инструкцией, оформить все необходимые документы в «Личном кабинете».

По мнению специалистов, эти меры помогут сократить бездоговорное и бесконтрольное потребление энергии в Хабаровске, ведь за прошлый год из-за незаконного пользования электричеством, которое позволили себе как частные лица, так и отдельные предприниматели, убытки компании составили около 100 миллионов рублей. В ходе рейдов, проводимых бригадами специалистов ОАО «Хабаровская горэлектросеть», в году текущем уже выявлено 178 таких недобросовестных потребителей.

Стоимость украденного ими «блага цивилизации» составила 15 миллионов рублей. Несмотря на это, провинившиеся граждане могут сейчас в сжатые сроки оформить легальное подключение к сетям и пользоваться электроэнергией уже на законных основаниях. Как рассказала заместитель директора по капитальному строительству ОАО «Хабаровская горэлектросеть» Ирина Максимова, теперь процедура подачи заявлений на технологическое подключение к электросетям, оформления договоров энергоснабжения и выдачи соответствующих актов об этом значительно упрощена.

«С начала 2017 года принято около тысячи заявок на подключение. Если сам потребитель будет готов к быстрой работе с нами, то, к примеру, для предпринимателей, срок выдачи технических условий составит 7 рабочих дней, а оформление документов и получение всех актов – в течение декады. Для физических лиц сроки оказания вышеперечисленных услуг составят 15 и 10 рабочих дней соответственно. Также мы предлагаем такую услугу, как заключение договоров на осуществление электроснабжения через сетевую организацию – не обращаясь к гарантирующему поставщику: с ним мы работаем напрямую сами, то есть, можно прийти в наш пункт очного обслуживания и сразу решить все вопросы», – сообщила она.

Стоит отметить, что скорость подключения к электрическим сетям стала одним из показателей оценки в перечне «Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации». В текущем году Хабаровский край сумел подняться в нем с прошлогоднего 73-го места до сорокового, в том числе благодаря доступности и оперативности решения вопросов присоединения пользователей к электросетям.