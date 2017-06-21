Информация городской диспетчерской службы на 21 июня 2017

По состоянию на 7.00 часов 21 июня в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Из-за повреждений на трассе горячая вода временно не подается в дома: 75а по улице Краснореченской, 5 по улице Репина, 4 и 5 по улице Молодежной. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Газом заправлено 23 ГРУ или 40,87 тонны топлива.

В городе не работает 59 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 218, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 532,88 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 24 автомобиля. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 34 ДТП, зафиксировано 6 возгораний, на пульт «03» поступило 630 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 633 единицы транспорта: 42 трамвая, 20 троллейбусов, 571 автобус