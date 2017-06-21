Вопрос использования государственной и муниципальной символики обсудили сегодня городские депутаты на заседании комитета по местному самоуправлению. С докладом выступил начальник организационно-методического отдела управления делами администрации Максим Шемчук. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Герб уже зарегистрирован в государственном Геральдическом совете. Сейчас идёт постепенное обновление символики на вывесках административных зданий, на документах и печатях.
Геральдическое описание нового герба звучит так: «В золотом поле лазоревый опрокинутый вилообразный крест, сопровождаемый в оконечности червленою рыбой. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца и знаком Города воинской славы (двумя скрещенными обнаженными серебряными мечами с золотыми рукоятями). Щитодержатели – черный с серебряными грудью и когтями, червлеными глазами и языком медведь и золотой в черных полосах с серебряными грудью и когтями, червлеными глазами и языком тигр».
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