Оперативная информация на 21 июня 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 10 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 5 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», Комсомольский район: парк «Силинский»).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Подъем воды отмечается на реках Тырма, Хор, Матай, Урми, Беренджа, Кур, Амгунь, Нимелен. Паводки проходят без угрозы хозяйственным объектам.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск дождь северо-восточный 6-11 м/с от +11ºС до +13ºС от +21ºС до +23ºС Южные районы дожди и ливни с грозами восточный 6-11 м/с от +12ºС до +18ºС от +20ºС до +25ºС Центральные районы местами небольшие дожди юго-восточный 4-13 м/с от +4ºС до +17ºС от +13ºС до +29ºС Северные районы без существенных осадков западный 7-13 м/с от +5ºС до +13ºС от +10ºС до +28ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует один лесной пожар в Аяно-Майском районе. Всего с начала сезона произошло 215 природных пожаров на общей площади 24392 га.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42. Единый телефон спасения - 112