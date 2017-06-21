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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 10 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 5 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», Комсомольский район: парк «Силинский»).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Подъем воды отмечается на реках Тырма, Хор, Матай, Урми, Беренджа, Кур, Амгунь, Нимелен. Паводки проходят без угрозы хозяйственным объектам.

 

Административные районы

Осадки

Ветер

Температура

ночью

днем

Хабаровск

 дождь

северо-восточный 6-11 м/с

от +11ºС до +13ºС

от +21ºС до +23ºС

Южные районы

 дожди и ливни с грозами

восточный 6-11 м/с

от +12ºС до +18ºС

от +20ºС до +25ºС

Центральные районы

 

местами небольшие дожди

 

 

  юго-восточный 4-13 м/с

 

от +4ºС до +17ºС

от +13ºС до +29ºС

Северные районы

без существенных осадков

 

западный  7-13 м/с

 

от +5ºС до +13ºС

от +10ºС до +28ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует один лесной пожар в Аяно-Майском районе. Всего с начала сезона произошло 215 природных пожаров на общей площади 24392 га. 

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42. Единый телефон спасения - 112

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