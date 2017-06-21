21 июня 2017 года с 15 до 17 часов управление социальной работы с населением проводит телефонную «горячую линию». Ее тема – обеспечение доступности объектов и услуг на территории Хабаровска в рамках реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ. На вопросы горожан ответят специалисты управления по телефону 41-95-93. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
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