План основных мероприятий города Хабаровска на 22 июня 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 22 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

22 июня

Вахта Памяти отрядов Почетного караула. Мемориальный комплекс пл. Славы, памятники и обелиски города. 09.00-13.00.

Торжественное возложение венка и цветов к Вечному огню. Мемориальный комплекс площади Славы. 10.00.

Старт автопробега (советские раритетные автомобили, военная техника времен Великой Отечественной войны) и возложение цветов к Вечному огню участниками автопробега. Мемориальный комплекс площади Славы – площадь «Город воинской славы». 10.00.

Акция «Минута памяти». 11.00.

Встреча молодежи и ветеранов Великой Отечественной войны в формате «Диалоги с Героями». Центр патриотического воспитания, ул. Тургенева, 65б. 12.00-15.00. Информация по тел.: 47-53-06, 47-25-98.

Возложение цветов к стеле «Город воинской славы» и продолжение автопробега. Площадь «Город воинской славы» до городского парка отдыха «Динамо». 16.00.

Исторический квест по городу Хабаровску «Броня Победы», посвященный событиям Великой Отечественной войны. Площадь «Город воинской славы». 16.00.

Театрализованное представление военно-исторической реконструкции «Начало войны» с участием реконструкторов Хабаровска и гостей из Приморского края. Акция «Солдатская каша». Лесная полоса городского парка отдыха «Динамо». 20.00.

Акция «Кино Победы» - «кинотеатр под открытым небом» (кинофильм «Брестская крепость»). Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 20.30.

Акция «Свеча памяти» с участием добровольческих организаций, военно-патриотических объединений, представителей общественных организаций. Мемориальный комплекс пл. Славы. 22.00.

Заседание координационного Совета при мэре города по вопросу поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе «Город Хабаровск». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 16.00. Информация по тел. 40-89-62. Прихожан Ирина Дмитриевна.

Кировский район. Возложение цветов к памятнику рабочим и служащим завода «Дальдизель», погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ул. Чкалова, 2. 11.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Железнодорожный район. Церемония возложения цветов к мемориальным доскам, обелискам и памятникам: железнодорожникам, погибшим в годы войны (ул. Клубная, 1), Герою Советского Союза Дончуку В.И. (ДОСААФ, ул. Локомотивная, 12а – 10.00), рабочим завода им. Горького, погибшим в годы войны (ул. Жуковского, 4 – 10.00). Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Железнодорожный район. Шествие и митинг «В памяти народа вечно живые». От улицы Мирной, 16 – по улицам Дончука В.И. и Кочнева В.Г. 11.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

Железнодорожный район. Цикл тематических мероприятий «День Памяти во имя жизни» («круглые» столы, военно-спортивные соревнования, эстафеты, смотры песни и строя, концерт-реквием «Вспомним всех поименно…»). Оздоровительный лагерь «Океан», Воронеж-1. В течение дня. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Железнодорожный район. Митинг «В памяти вечно живые». Велопробег. Детско-юношеский центр «Восхождение», ул. Ленинградская, 71 – Амурский бульвар – набережная. 10.00. Информация по тел. 38-39-87. Мартынова Татьяна Сергеевна.

Индустриальный район. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Обелиск «40 лет Победы», ул. Космическая, 8. 11.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Краснофлотский район. Урок памяти, посвященный Дню памяти и скорби. Музей истории Краснофлотского района в центре «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 11.00. Информация по тел. 79-07-42. Савчук Наталья Анатольевна.

Краснофлотский район. Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Церемония возложения цветов к мемориалу. Мемориал, ул. Тихоокеанская, 136. 13.30. Информация по тел. 79-07-42. Савчук Наталья Анатольевна.