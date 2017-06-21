Всероссийский олимпийский день пройдёт в Хабаровском крае

Всероссийский олимпийский день посвящён предстоящим в 2018 году Играм XXIII зимней Олимпиады в Пхенчхане. В России этот спортивный праздник отмечается 28 раз. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В 1987 году Комиссия Международного олимпийского комитета "Спорт для всех" разработала концепцию "Олимпийский день бега" для национальных олимпийских комитетов. В 2009 году его переименовали в "Олимпийский день".

На территории края пройдет более 70 физкультурных и спортивных мероприятий. Так, в спортивно-оздоровительном центре "Мустанг" состоится конно-спортивная эстафета "Пять колец", в спортивном комплексе "Энергия" любой желающий сможет выполнить нормативы комплекса "Готов к труду и обороне". Также физкультурно-спортивные мероприятия пройдут в детских оздоровительных лагерях "Олимп", "Изумрудный город" и "Океан".

Кроме того, в рамках празднования Всероссийского олимпийского дня в Хабаровском крае пройдут официальные спортивные соревнования по летним национальным видам спорта народов Приамурья и финальный турнир Международного фестиваля детского футбола "Локобол-2017 – РЖД" среди детских команд.

Добавим, что любой участник Всероссийского Олимпийского дня может стать волонтером зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте ОлимпийскаяСтрана.рф и выложить свое фото с дипломом участника на месте проведения мероприятия во время Олимпийского дня.

Подробнее с программой мероприятий, проводимых в Хабаровском крае можно ознакомиться здесь.