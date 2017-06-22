Информация городской диспетчерской службы на 22 июня 2017

По состоянию на 7.00 часов 22 июня в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. По различным техническим причинам горячая вода временно не подается в 3 дома в разных районах города. Газом заправлено 24 ГРУ или 44,31 тонны топлива. В городе не работает 56 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 190, а ночью – 9 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 223,56 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 19 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 33 ДТП, зафиксировано 5 возгораний, на пульт «03» поступило 630 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 647 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 584 автобуса.