По состоянию на 7.00 часов 22 июня в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. По различным техническим причинам горячая вода временно не подается в 3 дома в разных районах города. Газом заправлено 24 ГРУ или 44,31 тонны топлива. В городе не работает 56 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 190, а ночью – 9 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 223,56 кубометра мусора.
За нарушение правил парковки эвакуировано 19 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 33 ДТП, зафиксировано 5 возгораний, на пульт «03» поступило 630 вызовов.
Сегодня утром на маршруты вышло 647 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 584 автобуса.
Последние новости
Предыдущие новости
- Всероссийский олимпийский день пройдёт в Хабаровском крае - 21/06/2017 07:56
- План основных мероприятий города Хабаровска на 22 июня 2017 года - 21/06/2017 06:42
- Управление социальной работы с населением Хабаровска, проводит телефонную «горячую линию» - 21/06/2017 01:27
- Оперативная информация на 21 июня 2017 года от администрации Хабаровского края - 20/06/2017 23:45
- Герб Хабаровска должны заменить до 1 июля - 20/06/2017 22:39