Оперативная информация на 22 июня 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 6 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 5 мест массового отдыха людей у воды: ( Хабаровск база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», Комсомольский район: парк «Силинский»).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Подъем воды отмечается на реках Тырма, Хор, Тунгуска, Кур, Амгунь. Паводки проходят без угрозы хозяйственным объектам.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшой дождь юго-западный 3-9 м/с от +12ºС до +14ºС от +25ºС до +27ºС Южные районы местами дожди южный 6-11 м/с от +13ºС до +18ºС от +21ºС до +27ºС Центральные районы местами небольшие дожди западный 6-11 м/с от +5ºС до +16ºС от +16ºС до +30ºС Северные районы без существенных осадков юго-западный 6-14 м/с от +6ºС до +14ºС от +10ºС до +28ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 3 лесных пожара в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах. Всего с начала сезона произошло 216 природных пожаров на общей площади 24393 га.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

