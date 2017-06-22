За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 6 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 5 мест массового отдыха людей у воды: ( Хабаровск база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», Комсомольский район: парк «Силинский»).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки края преимущественно в основных берегах. Подъем воды отмечается на реках Тырма, Хор, Тунгуска, Кур, Амгунь. Паводки проходят без угрозы хозяйственным объектам.
|
Административные районы
|
Осадки
|
Ветер
|
Температура
|
ночью
|
днем
|
Хабаровск
|
небольшой дождь
|
юго-западный 3-9 м/с
|
от +12ºС до +14ºС
|
от +25ºС до +27ºС
|
Южные районы
|
местами дожди
|
южный 6-11 м/с
|
от +13ºС до +18ºС
|
от +21ºС до +27ºС
|
Центральные районы
|
местами небольшие дожди
|
западный 6-11 м/с
|
от +5ºС до +16ºС
|
от +16ºС до +30ºС
|
Северные районы
|
без существенных осадков
|
юго-западный 6-14 м/с
|
от +6ºС до +14ºС
|
от +10ºС до +28ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 3 лесных пожара в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах. Всего с начала сезона произошло 216 природных пожаров на общей площади 24393 га.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
Предыдущие новости
- В Хабаровске продолжаются «мусорные войны» - 21/06/2017 22:13
- Всероссийский олимпийский день пройдёт в Хабаровском крае - 21/06/2017 07:56
- План основных мероприятий города Хабаровска на 22 июня 2017 года - 21/06/2017 06:42
- Управление социальной работы с населением Хабаровска, проводит телефонную «горячую линию» - 21/06/2017 01:27
- Оперативная информация на 21 июня 2017 года от администрации Хабаровского края - 20/06/2017 23:45