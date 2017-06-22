Из них 190 человек – взрослые, 94 – дети. 226 пострадавших человек получили иммуноглобулин. Как рассказали в управлении здравоохранения администрации города, больше всего случаев присасывания клещей было зафиксировано в Краснофлотском и Железнодорожном районах. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
По данным Роспотребнадзора, всего с начала сезона зарегистрировано 2115 обращений в травмпункты города. Медики выявили два случая клещевого боррелиоза и четыре - сибирского клещевого тифа. Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано. В городском управлении здравоохранения также привели данные по заболеваемости энтеровирусными инфекциями.
Сезон заболеваемости начался в мае, за это время в больницы обратился 41 человек. Подтверждён один случай серозно-вирусного менингита, это заболевание подозревают ещё у двух человек. Все заболевшие – дети дошкольного и младшего школьного возраста. «Формы заболевания разные, они могут сопровождаться кожными высыпаниями, болями в мышцах. При первых признаках нужно сразу обращаться в больницу.
Также нужно соблюдать меры профилактики, пить только кипячёную или бутилированную воду, чаще мыть руки, не кормить ребёнка на улице», - отметила начальник отдела управления здравоохранения Галина Аристова. Энтеровирус – это кишечная инфекция, которая передается водным, воздушно-капельным, пищевым и контактно-бытовым путём. Инфекция передаётся через воду, грязные руки, плохо вымытые продукты.
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