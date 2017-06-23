Оперативная информация на 23 июня 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 9 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 5 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», Комсомольский район: парк «Силинский»).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Подъем воды отмечается на реках Тунгуска, Кур, Урми, Амгунь. Паводки проходят без угрозы хозяйственным объектам.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск возможен небольшой дождь юго-западный 4-10 м/с от +12ºС до +14ºС от +26ºС до +28ºС Южные районы местами дожди юго-восточный 6-11 м/с от +13ºС до +18ºС от +24ºС до +29ºС Центральные районы местами небольшие дожди северо-восточный 5-14 м/с от +7ºС до +17ºС от +15ºС до +30ºС Северные районы местами дожди юго-западный 6-14 м/с от +3ºС до +13ºС от +8ºС до +24ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 3 лесных пожара в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Всего с начала сезона произошло 216 природных пожаров на общей площади 24400 га.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

