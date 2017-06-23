Налогоплательщики Хабаровского края выбирают электронную регистрацию бизнеса

С каждым годом растет количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих электронное взаимодействие с налоговыми органами, в том числе при предоставлении документов на государственную регистрацию. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

Каждая 12 государственная регистрация в крае – электронная. Так за 1 полугодие 2017 года поступило 1535 документов в электронном виде в единый регистрационных центр Хабаровского края. Это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Направить заявку и подать документы на государственную регистрацию можно с помощью электронных сервисов ФНС России: «Подача заявки на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» и «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Сервисы доступны в любое время суток, просты и удобны в использовании.

Процесс подачи документов состоит из двух этапов: сначала необходимо сформировать транспортный контейнер, а затем передать его в регистрирующий орган.

Формирование транспортного контейнера выполняется с помощью программы «Подготовка документов для государственной регистрации», размещенной на официальном сайте ФНС России в разделе «Программные средства».

Документы, для которых утверждены формы (заявление, уведомление, сообщение), формируются в программе в виде файла формата Excel, TIF, PDF без проставления подписи заявителя. Иные документы – в виде файлов с отсканированными с бумажных носителей образами.

Направить сформированный транспортный контейнер в регистрирующий орган можно через электронный сервис «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Для работы с этим сервисом требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (ЭЦП). Это та же ЭЦП, которая используется при передаче в налоговый орган отчетности в электронном виде. Проставление такой подписи равнозначно собственноручной подписи заявителя на бумажном носителе.

В разделе «Электронные сервисы» на официальном сайте ФНС России размещен сервис «Уплата госпошлины», который позволяет сформировать платежный документ на уплату госпошлины за государственную регистрацию, а также произвести онлайн оплату через один из банков-партнеров ФНС России.

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. При этом Единый регистрационный центр предоставит такой документ в письменном (бумажном) виде по соответствующему запросу заявителя.

Кроме того, такой способ направления документов удобно использовать при внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, соответственно в сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.

Электронные документы для государственной регистрации могут быть направлены заявителем либо нотариусом или лицом, замещающим временно отсутствующего нотариуса, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, на соответствующем заявлении (уведомлении, сообщении).

В случае, когда нотариус по просьбе заявителя направляет документы в регистрирующий орган, взаимодействие между нотариусом и регистрирующим органом осуществляется только в электронном виде. Рассмотрев документы, поступившие от нотариуса в электронном виде, регистрирующий орган направляет соответствующие документы нотариусу в электронном виде для выдачи их заявителю в форме электронных документов или на бумажном носителе.

Пользователям Портала государственных услуг также доступна регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Федеральной налоговой службе. Для получения услуги гражданину, желающему оформить свой бизнес, предлагается заполнить электронное заявление на регистрацию и прикрепить скан-копии необходимых документов (их перечень представлен на портале).

После отправки заявления в течение 3 дней в личном кабинете пользователя Портала госуслуг появится документ, подписанный электронной подписью налогового органа и подтверждающий государственную регистрацию, либо решение об отказе. Если ответ положительный, останется только забрать бумажный документ.

Услуга удобна тем, что гражданину требуется посетить налоговую службу один раз - для того, чтобы забрать готовый документ. Важным условием электронной регистрации юридических лиц и предпринимателей через Портал государственных услуг является наличие у пользователя подтвержденной учетной записи (предполагает посещение центра обслуживания пользователей с паспортом и СНИЛС).

Не зависимо от того, какие регистрационные действия желает совершить заявитель, сервисы ФНС России, такие как: «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», «Создай свой бизнес», «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «Уплата госпошлины» призваны помочь, как на этапе создания, так и в процессе деятельности. Сервисы доступны в любое время суток, просты и удобны в использовании.

Не зависимо от того, какие регистрационные действия желает совершить заявитель, сервисы ФНС России, такие как: «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», «Создай свой бизнес», «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «Уплата госпошлины» призваны помочь, как на этапе создания, так и в процессе деятельности. Сервисы доступны в любое время суток, просты и удобны в использовании.