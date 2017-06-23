Специалисты Роспотребнадзора по Хабаровскому краю за первые две недели июня провели исследование 39 проб воды в зонах отдыха Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, а также в рекреационных зонах Хабаровского и Николаевского районов и района имени Лазо.
Лабораторный контроль показал, что вода в реке Амур у Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре не соответствуют нормам СанПин по микробиологическим показателям, в том числе в районе центральных пляжей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также Хабаровского транспортного речного порта выделена сальмонелла.
Как рассказал и.о. заведующего лабораторией гидроэкологии биогеохимии института водных и экологических проблем ДВО РАН Хабаровска Владимир Шестеркин, на качество воды в Амуре до сих пор влияет Китай.
- Большая численность населения, живущего на китайской территории, все-таки оказывает какое-то влияние на микробиологическую составляющую воды, - уточнил Владимир Шестеркин. – Я уже 20 лет веду наблюдения, и могу сказать только то, что улучшилось качество воды в Амуре зимой, чего не было раньше. Это говорит о том, что китайской стороной были предприняты меры по улучшению качества воды сбрасываемой в речку Сунгари. todaykhv.ru
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