Капризная погода и северный ветер ждёт Хабаровск на выходных

В Хабаровске на выходные ожидается неустойчивая капризная погода. Синоптики прогнозируют улучшение ситуации только к вечеру субботы. - В Хабаровске 24 июня будет дуть северо-восточный ветер до 11-16 м/с.

В ночь на субботу пройдет дождь и утром возможна облачность и морось. Распогодится к вечеру, - рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

- Погода 24 июня ночью ожидается до 13 градусов тепла, а днем - до 19 градусов тепла. 25 июня прогнозируем погоду преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Температура ночью - 8-10 градусов тепла, а днем - 19-21 градус тепла.

В районах Хабаровского края погода также проявит капризы. Где-то потеплеет до 25 градусов, а где-то похолодает до минусовых значений.

- По краю погода ожидается неустойчивая, временами кратковременные осадки. Ветер будет дуть северо-восточного направления, силой 12-17 м/с, а 25 июня послабее – до 11 м/с, - уточнила Галина Брынцева. - Ночью в центральных и южных районах Хабаровского края ожидается до 17 градусов тепла, а днем до - 18-25 градусов. На севере края ночью до 3-10 градусов тепла, в отдельных районах могут быть заморозки до минус одного градуса. А дневные температуры - в пределах 10-17 градусов тепла.