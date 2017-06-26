В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 26 июня из-за работ горячей воды нет в 43 домах в районе улиц Бондаря – Тихоокеанская – Стрельникова – Фоломеева, К.Маркса – Большая – Д.Бедного – Свердлова. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 57 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 54 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 11 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 95,9 кубометра мусора, смета, грунта.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 24 ДТП, зафиксировано 5 возгораний, на пульт «03» поступило 705 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышли 649 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 586 автобусов.
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