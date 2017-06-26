Хабаровский край установил рекорд России в номинации «Самое массовое угощение ухой»

В Хабаровском крае зафиксирован рекорд России по самому массовому угощению ухой. За более чем четыре часа на краевой набережной было роздано около 15 тысяч порций.. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Напомним, что над приготовлением 3 тысячи 750 литров ухи повара трудились с самого утра. Для этого потребовалось около двух тонн рыбы. В процессе приготовления принял участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который дал старт массовой раздаче блюда.

Диплом, подтверждающий установление достижения, главе региона на сцене вручил главный редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов. Он отметил слаженную работу всех организаторов мероприятия.

«Я поздравляю всех жителей региона. Хабаровский край – промышленный. Сегодня мы показали, что можем хорошо варить не только сталь, но и уху. Хочу поблагодарить всех организаторов, поваров, которые подарили настоящий праздник!», - сказал Вячеслав Шпорт.

Напомним, сегодня в Хабаровске планировалось установить сразу два рекорда – книг России и Гиннеса. О том стал ли регион обладателем мирового достижения станет известно позже.