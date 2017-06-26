За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 6 мест массового отдыха людей у воды: ( Хабаровск-2 база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район парк «Силинский»).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки края преимущественно в основных берегах. Подъем воды отмечается на реке Амгунь. Паводки проходят без угрозы хозяйственным объектам.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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возможен небольшой дождь
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северо-западный 4-10 м/с
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от +11ºС до +13ºС
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от +21ºС до +23ºС
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Южные районы
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местами дожди
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северо-восточный 6-11 м/с
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от +10ºС до +15ºС
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от +20ºС до +25ºС
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Центральные районы
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местами небольшие дожди
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северо-восточный 5-11 м/с
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от +4ºС до +13ºС
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от +9ºС до +25ºС
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Северные районы
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местами дожди
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северо-восточный 5-14 м/с
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от +3ºС до +10ºС
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от +8ºС до +22ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 4 лесных пожара в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Николаевском и Комсомольском районах. Всего с начала сезона произошло 219 природных пожаров на общей площади 24454 га.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
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