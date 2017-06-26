По данным оператора фискальных чеков «Платформа ОФД» группы Сбербанка за три недели июня 2017 года средний чек в России составил 547 рублей, при этом выяснилось, что жители Хабаровского края за один поход в продуктовый магазин оставляют 1082 рубля — и это самый высокий показатель по стране.
Как сообщили в пресс-службе организации, к системе ОВД подключено более 160 тыс кассовых аппаратов и ежедневно через неё в налоговую проходят миллионы сообщений о покупках.
- На втором месте по размеру покупок Забайкальский край и Новосибирская область с результатом 981 рубль, при этом в Москве средний чек составляет 796 рублей, — подчеркнули в пресс-службе «Платформы ОФД».
Экономнее всех в стране стали Саратовская область (297 рублей), Рязанская область (314 рублей) и Чувашская Республика (318 рублей). Статистика показала, что накануне празднования Дня России стоимость покупок выросла примерно на 10%.
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