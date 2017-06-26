Гидрологическая обстановка в Хабаровском крае этим летом остаётся стабильной

В Хабаровском крае продолжается период летних паводков. В минувшие десять дней сразу на нескольких реках края отмечался активный подъем воды. Уровни росли в Амгуни, Тунгуске, Куре, Урми, Хоре и Тырме. Во многих местах реки вышли на пойму, но серьезных последствий это не возымело. Хозяйственные объекты нигде не пострадали. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

С этой недели ситуация в регионе стабилизировалась. Так, на Амгуни сейчас гребень паводка проходит у поселка Гуга. Подъем уровня воды составляет 7 см в сутки, у поселка Удинское –10 см в сутки. Пойма подтоплена на глубину 0,1-0,5 м, но без угрозы хозяйственным объектам.

В то же время на реке Кур у села Новокуровка началось снижение уровня. Вода убывает на 28 см в сутки. Пойма подтоплена на глубину 0,1 м, угрозы хозяйственным объектам там нет. А на реке Тунгуска у поселка Архангеловка наблюдается снижение уровня воды на 2 см в сутки. Пойма подтоплена на глубину 0,2 м. Хозяйственные объекты также находятся в безопасности. На остальных реках, где ранее фиксировалось повышение, сейчас идет интенсивный спад водности.

На Амуре у Хабаровска отмечается повышение воды на 8 см в сутки. Текущий уровень составляет 70 см (измеряется относительно нуля графика поста). Также Амур прибывает у сел Мариинское (+5см), Богородское (+7 см), Тахта (+1 см). У Николаевска-на-Амуре идет снижение уровня реки – на 13 см в сутки, а вблизи Комсомольска-на-Амуре – на 2 см в сутки. Также главная река падает у сел Троицкое, Нижнетамбовское и Циммермановка.

В целом синоптики характеризуют гидрологическую обстановку этим летом как спокойную.