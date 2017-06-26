Очередная дождливая рабочая неделя ожидается в Хабаровском крае

- Погода на территории края будет неустойчивая. Облачно, короткие дожди, грозы. Осадки ожидаются в разное время – утром, или днем, где-то вечером и ночью. Сплошных ливней мы не прогнозируем, - рассказала начальник отдела долгосрочного прогноза погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

- Ветер в первую половину недели ожидается восточный до 5-10 м/с. Во вторую половину недели - юго-западный также до 10 м/с. Температура воздуха ночью на юге Хабаровского края будет в пределах 9-14 градусов тепла, а на севере – 5-10 градусов тепла. Вторая половина недели будет теплее. Ночью в южных и центральных районах прогнозируется до 13-18 градусов тепла, а на севере Хабаровского края - 10-15 градусов. В дневное время до среды включительно в южных районах края ожидается 20-25 градусов тепла, начиная со среды – 25-29 градусов. На севере края - 20-25 градусов тепла. Тепло будет и в Хабаровске.

- В краевом центре до 28 июня ветер дует восточный, с силой 5-10 м/с. Со среды он меняет направление на юго-западный, с силой 5-10 м/с, - отметила Галина Брынцева. - Ночью температура воздуха в Хабаровске ожидается в пределах 12-14 градусов тепла. А днем – 21- 23 градуса. Начиная со среды, дневные температуры будут расти и после 28 июня прогнозируем 24-26 градусов тепла.

По данным пресс-службы правительства Хабаровского края, в минувшие десять дней сразу на нескольких реках края отмечался активный подъем воды. Уровни росли в Амгуни, Тунгуске, Куре, Урми, Хоре и Тырме. Во многих местах реки вышли на пойму, но серьезных последствий это не возымело. Хозяйственные объекты нигде не пострадали.

На Амуре у Хабаровска отмечается повышение воды на 8 см в сутки. Текущий уровень составляет 70 см (измеряется относительно нуля графика поста). Также Амур прибывает у сел Мариинское (+5см), Богородское (+7 см), Тахта (+1 см). У Николаевска-на-Амуре идет снижение уровня реки – на 13 см в сутки, а вблизи Комсомольска-на-Амуре – на 2 см в сутки. Также главная река падает у сел Троицкое, Нижнетамбовское и Циммермановка.

В целом синоптики характеризуют гидрологическую обстановку этим летом как спокойную. todaykhv.ru