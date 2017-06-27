План основных мероприятий города Хабаровска на 28 июня 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 28 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

28 июня

Мэрия. Заседание коллегии при мэре города по вопросу «Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Хабаровске». Большой зал. 14.00.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-30. Гнатишин Станислав Александрович.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Краснофлотский район. Игра на местности «Здоровым быть» в рамках открытия 2 смены трудовых отрядов старшеклассников. Парк «ДОФ», пер. Матросский, 3. 11.00. Информация по тел. 79-07-30. Гаврюшева Александра Владимировна.

Краснофлотский район. Объезд территории района по контролю за состоянием контейнерных площадок, установленных на территории частного сектора, по исключению переполнения контейнеров и подъездных путей к ним. Информация по тел. 79-07-13. Грицкевич Александр Александрович.

Индустриальный район. Мероприятие для детей, проводимое отрядом волонтеров на жилмассиве с привлечением ПМК «Рассвет». Библиотека семейного чтения № 4, ул. Пионерская, 50. 15.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Железнодорожный район. Открытие 2 смены районного конкурса на лучший трудовой отряд старшеклассников, участвующих в реализации социально значимых дел в период летней оздоровительной кампании. Детский экологический центр «Косатка», ул. Кочнева, 6. 10.00. Информация по тел. 30-10-68. Гринер Елена Анастасьевна.

Железнодорожный район. «Молодежь рулит!». Игровая программа, посвященная Дню Российской молодежи. Спортивные конкурсы, игровой квест. Дворовая площадка у подростково-молодежного клуба «100%», ул. Шмаковская, 7. 11.00. Информация по тел. 32-10-60. Шамасова Жанна Александровна.

Железнодорожный район. «В гостях у Светофора». Игровая познавательная программа для детей жилмассива младшего школьного возраста по изучению правил безопасного поведения на улице. Площадь Железнодорожного района, ул. Карла Маркса, 111. 11.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.