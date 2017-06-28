Контроль за нелегальной торговлей усилят в Хабаровского крае

В Правительстве Хабаровского края состоялось заседание межведомственной рабочей группы по пресечению нелегального производства, оборота и распространения пищевой продукции в регионе. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Участие в нем приняли представители силовых структур, различных контрольных ведомств, в том числе Россельхознадзора и Роспотребнадзора, руководители Правительства края. В режиме видеоконференции о проводимой работе доложили руководители районов. Отмечалось, что особенно остро проблема нелегальной торговли стоит в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. Количество таких точек не снижается, несмотря на постоянные рейды.

В связи с этим на краевом уровне увеличен размер штрафов. Региональным законом от 8 июня введена новая мера – повторное нарушение. В этом случае для граждан предусмотрен штраф 5 тысяч рублей, должностные лица обязаны будут заплатить от 10 до 30 тысяч рублей, юридические – от 30 до 50 тысяч.

По словам заместителя мэра Хабаровска Валерия Казаченко, количество стихийных торговых мест ежегодно увеличивается в период путины. В основном они размещаются по улицам Суворова, Льва Толстого, в районе Центрального рынка. При этом повсеместно условия торговли не отвечают санитарным нормам, а жителям предлагают купить продукты с истекшим сроком годности. «В прошлом году мы увеличили количество рейдов, сделав акцент на площадке перед Центральным рынком. Только за один день было ликвидировано более 10 нелегальных торговых мест по продаже нерестовой кеты», - отметил Валерий Казаченко.

Участники заседания сошлись во мнении, что контроль за нелегальной торговлей в крае необходимо усилить. В преддверии второго этапа операции «Путина – 2017», который пройдет с июля по октябрь, силовые структуры и представители власти также сосредоточат внимание на борьбе с браконьерами.

По словам председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николая Крецу, в регионе необходимо провести масштабные рейды по выявлению нелегальных торговых точек с привлечением представителей различных контрольных служб и силовых ведомств.

«Решение этого вопроса имеет большое значение для обеспечения продовольственной безопасности региона. Первостепенная задача – оградить наших жителей от продукции, которая реализуется без документов, подтверждающих качество», - сказал Николай Крецу.