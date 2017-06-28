Ливни и грозы могут накрыть Хабаровский край и ЕАО сегодня ночью

В Хабаровском крае и ЕАО объявлено штормовое предупреждение, об этом сообщили в хабаровском Гидрометцентре. Первый этим летом сильный грозовой циклон накроет регион уже сегодня ночью.

- Циклон к нам идет активный, в итоге от него мы ждем сильных, а временами очень сильных ливней. Также на данный момент прослеживаются грозы и сказать, насколько они будут мощными, сейчас нельзя. Ожидается, что в Хабаровске может выпасть до 50 мм осадков менее, чем за день. Можно сказать, что это опасное явление, так как большое количество воды за короткий промежуток времени размывает дороги, топит ливневки. Сильного ветра пока не прогнозируем. Будет дуть с южной стороны до 10 м/с, - сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

- Дожди в крае и ЕАО начнутся уже сегодня ночью. Сплошных ливней не будет, скорее промежутками, но между этими промежутками ожидается морось. Сильные ливни с грозами продержатся сутки. Улучшится погода 30 числа, но циклон может оказывать влияние на погоду и 1 июля. Сильнее всего в Хабаровском крае заденет Хабаровск, Комсомольский район, Солнечный район, Нанайский район и Вяземский район.

ЕАО от циклона достанется больше, чем Хабаровскому краю. Как отметили в Гидрометцентре, до нас может дойти лишь часть шторма.

- В ЕАО ливни и грозы буду еще более интенсивными, чем в краевом центре и в Хабаровском крае в целом, - уточнила Галина Брынцева. - Пока даже трудно предсказать, насколько. Однако температура будет относительно теплая. Ночью до 18 тепла, а днем до 27 градусов тепла.

Кстати, с предупреждением о надвигающейся непогоде уже выступили спасательные ведомства региона.

- Ливневые дожди вызовут повышение уровней рек. В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить автовладельцам. Размывы дорог и мокрое дорожное полотно приведет к росту ДТП и пробок. Ухудшится и жилищно-коммунальная обстановка: может произойти повреждение крыш, увеличится травматизм. На улицах людям следует держаться дальше от рекламных конструкций, деревьев, металлических конструкций, не надо стоять под балконами. Особенно осторожными надо быть при молниях, - отметили в ГУ МЧС ЕАО. todaykhv.ru