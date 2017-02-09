В Хабаровском филиале Альфа-Банка подвели итоги работы в 2016г.

Совокупный кредитный портфель Альфа-Банка в Хабаровском крае достиг 6 млрд рублей. Руководители Хабаровского филиала Альфа-Банка провели пресс-конференцию, на которой подвели итоги работы за прошедший год и поделились планами на 2017. Основными векторами развития в регионе станут увеличение доли рынка по всем направлениям деятельности Альфа-Банка и рост кредитования предприятий и жителей Хабаровского края.

В 2016 году Альфа-Банк сохранил устойчивую долю рынка в регионе и продемонстрировал положительную динамику финансовых показателей. Совокупный кредитный портфель банка в Хабаровском крае составил 6 млрд рублей. Остатки на счетах клиентов превысили 5 млрд рублей.

Кредитный портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса в Хабаровском крае на 01 января 2017 составил 3,4 млрд рублей. Остатки на счетах клиентов превысили 1,1 млрд рублей.

Количество клиентов Альфа-Банка в сегменте среднего регионального корпоративного бизнеса (с выручкой от 350 млн руб. до 10 млрд руб. в год) за прошедший год выросло более, чем в 2 раза. Чистый комиссионный доход составил 51 млн руб., доля комиссионных доходов в операционной прибыли существенно увеличилась, превысив 44%. Данный рост обусловлен тем, что сегодня все больше компаний выбирают Альфа-Банк в качестве основного банка для своих ежедневных финансовых операций.

Например, в этом году ряд компаний, работающих с наличной выручкой, преимущественно в сфере ритейла, смогли оценить удобство использования в качестве альтернативы или даже замены классической инкассации - устройства для самоинкассации «Альфа-Сейф», которые позволяют корпоративным клиентам вносить наличные средства на расчетный счет без участия служб инкассации. Внесение выручки через «Альфа-Сейф» доступно в любой день и в любое время, когда у клиента есть в этом необходимость. Деньги зачисляются на расчетный счет моментально, их можно сразу же использовать для платежей и других операций. Кроме того, данный продукт минимизирует риски компаний — после внесения на счет денежные средства переходят под ответственность банка.

«Специально для клиентов Дальневосточного региона в прошедшем году был внедрен ряд доработок в программное обеспечение, позволяющих минимизировать риски предприятий по обслуживанию валютных контрактов. Прежде всего, мы обновили систему «Альфа-Форекс», позволяющую проводить конверсионные операции в режиме он-лайн. Теперь наши клиенты проводят конверсионные операции по биржевому курсу практически круглосуточно с 9:00 по до 5:55 по местному времени», — отметил директор регионального центра «Тихоокеанский» Альфа-Банка Максим Солдатов.

Розничный бизнес Альфа-Банка в Хабаровском крае за 2016 года показал чистую прибыль в размере 312 млн рублей. Кредитный портфель розничного бизнеса на 01.01.2017 составил 2,6 млрд руб. По общей сумме средств, которые физические лица держат на счетах банка в Хабаровском крае, Альфа-Банк удерживает третье место в регионе. Этот показатель достиг 4 млрд рублей.

«Каждый день мы стараемся предложить нашим клиентам лучшее, что существует в сфере банковского ритейла. Для этого постоянно совершенствуем наши продукты и услуги. Только с начала этого года Альфа-Банк внедрил несколько новинок для наших клиентов, а также объявил о начале уникальной акции «Открой карту Visa в Альфа-Банке – выйди на поле на Кубке Конфедераций», — подчеркнул директор по розничному бизнесу Хабаровского филиала Альфа-Банка Павел Хижняк.

Чтобы принять участие в акции до 31 марта, нужно стать клиентом банка, получить любую карту Visa и в период проведения акции совершить максимальное количество транзакций от 1 000 рублей. Первые победители - 30 клиентов получат уникальный приз - туры по стадионам во время матчей Кубка Конфедераций с выходом к кромке поля. Остальные победители - 70 человек – получат билеты на Кубок конфедераций FIFA 2017.

Важный направлением развития банка в регионе является предоставление банковских услуг компаниям массового бизнеса (предпринимателям с годовым оборотом до 350 млн рублей). На начало 2017 года число таких организаций, обслуживающийся в Хабаровском крае, превысило 2000. Остатки на счетах до востребования предпринимателей на 01 сентября 2016 года составили 660 млн руб. Доля Альфа-Банка на рынке банковских услуг региона для малого бизнеса выросла до 7%. «Мы высоко оцениваем итоги прошедшего года. Хороший результат был достигнут за счет выстраивания долгосрочных отношений с клиентами. Мы нашли свой путь: стать партнером для малого бизнеса, помогать развивать бизнес. Основными задачами на ближайший период является наращивание доли рынка, запуск кредитования для малого бизнеса, включая банковские гарантии и овердрафт, развитие нефинансовых сервисов и проектов, направленных на увеличение лояльности обслуживающийся в Альфа-Банке предпринимателей», - отметила директор по массовому бизнесу Хабаровского филиала Альфа-Банка Алина Карпинская.

СПРАВКА:

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.



По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.



По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.



Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople